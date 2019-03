Magaly Medina y Milagros Leiva fueron sancionadas por pelearse y no saldrán al aire | VIDEO

Tras protagonizar una dura discusión desde sus respectivas trincheras, Magaly Medina y Milagros Leiva fueron sancionadas drásticamente por lanzarse fuertes calificativos en TV. Las periodistas se dijeron 'la vela verde' en una bronca que parecía nunca acabar.

Fuentes cercanas a Trome confirmaron que Magaly Medina y Milagros Leiva fueron sancionadas por los directivos de ATV tras el lamentable incidente del que fueron protagonistas.

Por esta medida, Magaly Medina no saldrá al aire este jueves 7 de marzo con su programa 'Magaly TV: La Firme'. De la misma forma, Milagros Leiva no aparecerá en el noticiero matutino este viernes 8 de marzo.

Ney Guerrero, quien es directivo de ATV, habría tenido que ver en la decisión de sancionar a ambas conductoras, pese a que años atrás se desempeñó como productor del programa de 'La Urraca'.

La tensión en los pasillos de ATV era tan fuerte que incluso muchos de los trabajadores temían que Magaly Medina y Milagros Leiva se enfrentaran físicamente, según pudo conocer Trome.

¿Qué dirán las protagonistas? Se espera que pronto Magaly Medina y Milagros Leiva utilicen sus redes sociales para pronunciarse al respecto. ¿Se pedirán disculpas?

ROUND 1



Todo comenzó cuando la 'Urraca' se burló de su compañera de casa televisora tras la entrevista que Leiva le hizo a Melissa Loza, a manera de exclusiva. Medina calificó de 'huachafa' y 'atorrante' a la periodista por invocar al 'Ministerio de la Mujer' durante la conversación con la modelo.

Magaly Medina llama huachafa a Milagros Leiva

Para sorpresa de muchos, Milagros Leiva decidió responderle fuertemente a Magaly Medina y reveló que la pelirroja no quiso ir a su programa para que sea entrevistada por ella. Además dijo que era una mentirosa. ¿Bronca empezó antes?

Milagros Leiva a Magaly Medina

ROUND 2



Magaly Medina volvió a responder y calificó de bajo y 'malaleche' el recordar un episodio tan doloroso para ella como lo es su paso por la cárcel para que Milagros Leiva defienda su verdad.



"No me me llames mentirosa, lávate la boca antes de llamarme mentirosa, porque eso es algo que he defendido toda mi carrera", precisó la pelirroja.

Magaly Medina explota contra Milagros Leiva y le dice de todo. (VIDEO: ATV)

Milagros Leiva no se quedó callada y le contestó nuevamente a Magaly Medina , quien dedicó varios minutos para criticar a la periodista luego de que ésta denunciara que no pudo entrevistar a Nicola Porcella por culpa de 'La Urraca'.

"Yo no me meto al fango por diversión, no elegí esta carrera para esto", dijo Milagros Leiva durante su programa.