Magaly Medina calificó a Néstor Villanueva como un ‘gran mentiroso’, luego de que Susy Díaz reveló que su yerno, al ser ampayado con bailarinas, daña psicológicamente a su hija Florcita y su nieto Adriano. Hace unos días Susy, le suplicó llorando a Néstor que haga sus ‘cochinadas entre cuatro paredes’, pues su hija sufría y lloraba.

Magaly, también le creíste a Néstor Villanueva, pero Susy reveló la otra cara de él...

Exacto. Es un gran mentiroso, quiere tener todo, esposa, hijos, familia y también amante. Sinvergüenza.

Como se recuerda, hace unos días la bailarina Tessy Linda, confesó en el programa de la ‘Urraca’ que tuvo un amorío con el cumbiambero y que reconocía el error que había cometido, pero que se ‘dejó llevar’ porque él le decía que no tenía nada con Florcita.

“Me dejé llevar por ciertas cosas. Yo le creí porque confiaba en él, cuando me llamaba siempre estaba solo, me dijo que estaba separado. Confié en él y fue un grave error mío. No me hago la víctima porque también siento que estuvo mal. Para que sea cierto esto (una relación con Néstor) quizá debí haber esperado que haya un divorcio. Si cometí un error, acá estoy, en algún momento seguro lo voy a pagar, porque tampoco la estoy pasando bien. Lo lamento muchísimo. (…) Yo también cometí un error y lo acepto, pero él nunca va a aceptarlo y eso que prometió que nunca me haría daño”, lamentó Tessy.

Al escuchar este versión, Susy Díaz, quien estaba en el set de Magaly, dijo que ahora entendía por qué Néstor no cumplía con sus obligaciones maritales con su hija.

“Ahora me doy cuenta por qué no le hacía el ‘mantenimiento’ a Flor (¿Cómo el mantenimiento?) No cumplía con sus obligaciones maritales durante meses y venía todo amargado, celoso”, expresó la excongresista, desatando la risa de Magaly Medina.

ATASCADA EN CARRETERA

Cambiando de tema Magaly, vi en tus historias que viajaste a Tarma, justo hubo un accidente en la Carretera Central...

Así es, estuvimos atascados ahí por varias horas junto a cientos de autos y buses. Recién llegamos a San Mateo como a las 10 de la mañana de ayer, para poder iniciar nuestro viaje.

¿Fue aparatoso el accidente?

Sí, dos camiones se cayeron al río.

Esta vez decidiste no viajar al extranjero con tu esposo como en otras oportunidades...

Decidimos conocer un poco más de las bellezas que tiene nuestro país, como Oxapampa, Tarma, La Merced, San Ramón y Pozuzo. Nos han dicho que es una zona muy linda, hay que conocer nuestro Perú.

¿Viajaron solos o con amigos?

Con mi hermano, su esposa y una amiga, necesitábamos relajarnos y pasear.

Magaly , a través de sus historias de Instagram publicó un video desde la Carretera Central donde se veía la interminable fila de carros que habían quedado atascados por el accidente, pero luego de algunas horas el transito se restableció y pudo llegar a su destino.

