Magaly Medina sobre Nicola Porcella por reaparecer sonriente: "¿Cuál es el chiste, señor?"

Magaly Medina criticó a Nicola Porcella por reaparecer sonriente tras grabar El Valor de la Verdad. El ex integrante de Esto es Guerra responderá en el sillón rojo acerca de su relación con Angie Arizaga y sobre las acusaciones de agresión que pesan en su contra que quedó registrada en video, el cual fue difundido en el programa de la 'Urraca'.

"Deber ser porque ya se confesó, es como si hubiera liberado su alma de toda la culpa, y a partir del lunes es el un hombre que puede caminar por la calle sin que nadie lo investigue, esa era la risa de alivio que muestra Nicola Porcella", comenzó Magaly Medina.



Magaly Medina recalcó "la cara de felicidad" de Nicola Porcella: "¿De qué se ríe? ¿cuál es el chiste, señor? El que usted haya intentado negar varias veces (la agresión contra Angie Arizaga), quiere que nos creamos que es una blanca paloma".



Magaly Medina recordó las imágenes de Nicola Porcella y Angie Arizaga al interior de la discoteca.



"No se nos va a ir de la memoria", recalcó Magaly Medina sobre Nicola Porcella y Angie Arizaga. "Cuéntenos otro chiste, más elaborado y más inteligente (...) No me la creo porque hay antecedentes".



Magaly Medina indicó que Carlos Cacho le dijo a Nicola Porcella que había una "leyenda urbana" sobre él: "Mucha gente opina que eres un patán, que eres un cretino con pantalla, ¿por qué lo habrá dicho", dijo la 'Urraca' sobre las palabras del maquillador.



Finalmente, Magaly Medina criticó a sus colegas que han entrevistado a Nicola Porcella tras el video con Angie Arizaga.



"¿Por qué esos programas de espectáculos no se atreven a cuestionarlo? Hacen referencia a nuestro programa, pero no se ponen los pantalones para preguntar (a Nicola Porcella)", concluyó Magaly Medina.