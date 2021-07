Magaly Medina afirmó que está concentrada, al lado de su equipo de producción, en liderar el rating de los programas de espectáculo y por eso no tiene tiempo para preocuparse por la advertencia que le hizo Rodrigo González, ‘Peluchín’, al señalar que ‘no le tire de la lengua, porque hace rato estoy que me doy un punto para no hablar’.

Magaly, tu ahijado ‘Peluchín’ dijo que te crees la ‘Biblia’, que te andas con mezquindades y te lanzó una advertencia asegurando que no le ‘tires de la lengua porque podría hablar’.

Mira, ahora estoy abocada en chambear y por eso estoy concentrada, con mi equipo de producción, en seguir siendo la líder de los programas de espectáculos y con eso contribuir a que el ‘prime time’ del canal dispute los primeros lugares del ranking televisivo, esa es mi meta. No tengo tiempo para preocuparme de otros programas u otras personas y cuando no estoy en eso, paso los momentos que tengo que pasar con la gente a la que amo, con mi marido, mi familia y mis pocos amigos. Como verás, tiempo no me queda, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que privilegiar los momentos importantes de la vida, a las personas que nos aman y a las que amamos. En eso paso mi tiempo.

Rodrigo González arremete contra Magaly y la tilda de ‘mezquina’

¿No sientes que la telenovela ‘Luz de Luna’ te quitó sintonía?

Siempre he competido contra las telenovelas y sigo liderando los programas de espectáculos. El primer lugar del ranking lo tiene América Televisión y ahí estamos, le gano a veces a su noticiero, sigo en los dos dígitos liderando los programas de espectáculos, así que de verdad la competencia es saludable y es buena, hay amas de casa que ven las telenovelas y otras que me ven a mí, hay público para todos, los que hacemos televisión nos regimos bajo una sola dictadura, la del control remoto y la del público.

Magaly, ¿y ahora que se acercan las Fiestas Patrias tomarás vacaciones?

Sí, las tenía planeadas, así que me tomaré un descanso, lo necesito, sino me voy a morir del estrés y agotamiento.

¿Te vas a Miami con tu esposo?

No, viajamos a Europa por una semana.

‘SE CREE LA BIBLIA’

Rodrigo González enfureció y llamó ‘mezquina’ a Magaly por criticarlos e indicó que ella se cree ‘la biblia’ ya que intenta decirle a los demás cómo desenvolverse ante pantallas debido a que empleó la palabra ‘ampay’ para presentar un informe sobre algunos futbolista de la selección.

“Hay alguien que cree que es la biblia, que tiene que decirle a los demás como desenvolverse en la vida. Si yo tengo que pedir consejos a alguien, no los pediría por ese lado. Hace mucho tiempo que veo inconsecuencias. Me molesta cuando me hablas con indirectas, pero la mezquindad llega a niveles alarmantes. El sol sale para todos y que a todos les vaya bien”, dijo ‘Peluchín’.