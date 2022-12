Magaly Medina comentó que no tiene interés en entrevistar a Tula Rodríguez, luego que la conductora, del desaparecido ‘En boca de todos’, expresó durante la rueda de prensa que tuvo lugar en ATV, que está bastante grande para que la obliguen a ir a un lugar donde ella no quiere y porque tampoco tiene interés.

Magaly, Tula Rodríguez estuvo en las instalaciones de ATV y recalcó que no asistiría a tu programa, pero también señaló que no te desea nada malo pese a las críticas que ha recibido de tu parte. ¿Si firma por tu canal, te gustaría entrevistarla o lo descartas?

Mira, para empezar creo que para ella no hay planes aquí, es lo que sé, pero como no soy dueña del canal no te podría decir más. Ahora, yo entrevisto a todo el mundo, perro, pericote y gato, pero ahorita ella no tiene nada nuevo que contar, así que no me interesa entrevistarla ni nada por el estilo.

¿Y este viernes salen de vacaciones?

Así es, estamos a full con las grabaciones del programa, que irá hasta el 23, y yo aparte también estoy grabando contenido para mis redes sociales.

¿La Navidad la vas a pasar aquí?

Sí, este año seremos pocos en casa. Mi hermano, su esposa, cuñado y sus suegros viajan a Londres para recibir la Navidad con mi sobrino Diego.

Te vas contenta, según las cifras, líderes en tu horario.

Así es, felizmente el público nos premió con su audiencia y el 2023 trataremos de seguirlos entreteniendo mucho mejor.

Regresan el 15 de enero al aire.

No, un poquito más.

¿QUÉ DIJO TULA?

Tula Rodríguez sorprendió al presentarse en una conferencia de prensa con la exconductora de ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas. Ambas anunciaron que animarán el especial ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ este 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo. Sin embargo, no descartaron ingresar al canal 9 en 2023.

“Uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasara, que nada se descarta en esta vida, va ser donde yo desee estar”, acotó la exconductora de En Boca de Todos.

En ese momento, una reportera le consultó si estaría dipuesta a ir al programa de Magaly Medina, una de sus principales críticas y quien la acusó de meterse en la relación de Gisela Valcárcel y su fallecido esposo, Javier Carmona. “Dios mío, no creo que eso pasara... he grabado alguna vez una nota paga Magaly, sin ningún problema, es más, ha habido un evento... ay no sé, he aprendido, no me hago drama con nada, pero estoy donde quiero estar”, dijo Tula Rodríguez.