Magaly Medina ni se inmutó por el post que Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, dejó en Facebook asegurando que jamás se hubiera fijado en ella ‘por fea por fuera y horrible por dentro’, luego que la ‘Urraca’ habló del libro ‘La Señito’ que publicó y de la relación que tuvo con la rubia animadora cuando él era modelo de su programa ‘Aló Gisela’.

Magaly, Carlos Vidal te ha respondido a través de sus redes sociales y dijo que jamás se iba a fijar en ti, en esa época, porque eras fea por fuera y horrible por dentro

Yo no hablo con pobres diablos, no soy Gisela. A ella le gustaban los carga carteras, a mí no y a este pobre hombre no le voy a contestar.

Magaly, parece que el show seguirá porque Giuliana Rengifo ha dejado entrever que te va contestar en el programa de Gisela. ¿A tu esposo no le molesta que lo mencionen?

Sí, le incomoda, pero entiende que el propósito es mortificarme. Él y yo sabemos la verdad y hasta el día de hoy no hay nada que ensombrezca nuestro matrimonio, daría un paso al costado si tuviera dudas o indicios, pero mi marido decidió casarse luego de estar soltero14 años. En diciembre cumpliremos seis años de casados donde hemos tenido altibajos, pero ninguno por terceras personas.

EL PRIMER BESO DE CARLOS Y GISELA

En el programa de ‘Amor y Fuego’ se difundieron extractos de ‘La Señito’, libro de Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, cuya publicación, presuntamente, fue evitada por la presentadora de El Gran Show.

“Todo el mundo de ilusiones que gira en torno a la mujer que despertó en mí las más encendidas pasiones y que murió como mueren los grandes amores”, señaló.

Según se detalló Carlos Vidal, él empezó como modelo de comerciales y un día fue al set de ‘Aló Gisela’, icónico programa de la rubia, donde la atracción fue inmediata. “Logró alborotar mis demás sentidos, podía sentir el perfume de su cuello (…) Me puse más nervioso aún al sentir que por unos segundos ella puso sus ojos en mí”, relató.

En otro capítulo, el ex de la ‘Señito’ compartió cómo fue su primer beso. “Acerqué mis labios a los suyos, quedando enlazados en un beso que llevaba el sello de la pasión sin límites. Ella no hizo nada para negarse. Respondió al beso, a sabiendas de lo que podía suceder”, escribió.

