NO LA SUELTAN. Magaly Medina abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para responder a algunas críticas que le llegaron de parte de sus seguidores. Una de ellas fue la exposición en redes sociales de Alfredo Zambrano, pese a las evidencias que a él no le gusta.

“¿Por qué expones a tu esposo? Se nota que a él no le gusta” , le escribió una usuaria y la polémica ‘urraca’ respondió al lado del notario.

“Es cierto que a él no le gusta, ¿no mi amor? No le gusta, pero es mi esposo. Entonces, así como yo hago cosas por él, él también hace cosas por mí y lo hace con amor”, dijo Magaly Medina junto a su esposo, quien movió la cabeza dándole la razón.

Magaly Medina sobre presencia de su esposo en redes sociales. Fuente: Instagram

MAGALY RESPONDE A HATERS

En otro momento, Magaly Medina respondió a las críticas que recibe cotidianamente en redes sociales y aseguró que ya no la afectan lo que piensen de ella.

“A mí hace muchos años me ha dejado de afectar lo que el resto opine o deje de opinar sobre mí. Sé que soy una persona de la que todo el mundo tiene una opinión buena y mala. Pero yo vivo a mi manera y no me interesa lo que opine el resto”, señaló.

Además, dejó en claro que sus cuentas personales en Instagram, Facebook y Twitter son redes personales donde comparte contenido diferente a la televisión.

“Las redes sociales tienen una temática diferente a la televisión, esta es mi vida personal, mi vida privada. Mi esposo es parte de ella. Y como me ama, también sale en mis redes sociales y eso nunca le va a incomodar”, precisó.