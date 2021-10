Magaly Medina afirmó que descendió hasta el desagüe al responderle a Aída Martínez, quien se metió con su hijo y que si insinúa, como dejó entrever en un video que colgó en redes sociales, que su esposo Alfredo Zambrano le es infiel, pues él actuaría como abogado.

“Cualquier cosa sobre esa tipa ya no diré nada. Creo que mi público se merece una disculpa por haber descendido hasta el desagüe al contestarle, yo elijo mis enemigos, pero perdí la cordura porque se metió con mi hijo, entonces lo voy a dejar ahí, pero será la ley la que decida. Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, pero cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal, en eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter, eso será cuestión de él. Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo, pero eso a mí no me perjudica porque es parte de lo que la gente quiere, echarme barro porque todo lo que dicen son un montón de mentiras. No le voy a dar a la gente el privilegio de enojarme”, precisó.

¿Tu esposo no se da por aludido?

Mi esposo no lee mucho de farándula, yo le cuento las cosas. Él, por su profesión, está muy concentrado en los temas políticos y económicos por los que atraviesa nuestro país, es más, tiene un chat donde comparte informes y noticias sobre estos temas.

Cambiando de tema, ¿ya renovaste contrato con ATV?

Aún no, justo estoy viajando a Miami a fin de mes para ver esa situación. Ahorita solo quiero que lleguen las vacaciones (de verano) para recargar energías.

AÍDA NO SUELTA A MAGALY

Aída Martínez dedicó un monólogo lleno de malas palabras y groserías contra la periodista Magaly Medina en su cuenta de Instagram donde habló de su sobre sus viajes y su próximo matrimonio con Adolfo Carrasco, sin embargo, lo hice profiriendo palabras soeces y lisuras contra la ‘Urraca’.

”He visto el personaje miserable, muy desinformado de Magaly Medina acerca de mi matrimonio: ¿Quién es Adolfo Carrasco? ¿Quién es Aída Martinez? ¿A qué se dedica? ¿Qué caraj.. les importa eso? El reportaje de Magaly es en son de cagar... Para hacernos quedar como una pareja de perdedores”, dijo la characata.

Pero todo no quedó ahí, Aída calificó el reportaje emitido en Magaly Medina como un ‘reportaje de mier...” y la retó a continuar haciendo este tipo de ‘informes porque ella continuará siendo feliz’.