Magaly Medina cuestionó duramente a Paolo Guerrero por haber indicado que Erick Osores y Gonzalo Núñez estaban siendo pagados para que hablen mal de él al haber revelado algunos detalles de su frustrado pase a Alianza Lima.

Hace unos días, el delantero aseguró que la información sobre un supuesto contrato de 96 mil dólares brindada por los comentaristas deportivos era mentira y que habían sido pagados, en un comunicado en sus redes.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, publicó.

TROME- Magaly Sobre Paolo Guerrero - (Video: ATV)

MAGALY MEDINA DICE QUE ES DIFAMACIÓN

Al respecto, Magaly Medina indicó que la acusación de Paolo Guerrero es difamatoria y los comentaristas deportivos podrían entablar acciones legales contra él por su acusación.

“Lo que ha dicho Paolo Guerreo sí es difamante, él dice ‘estos tipos son pagados para hacerme daño’. Esta aseveración lanzarla muy suelta de huesos sí es difamatoria. Si dices algo tan grave como eso, que les han pagado para hacerle daño. Ellos dicen que tuvieron fuentes bien informadas, él dice que ‘son pagados para hacerme daño’”, comentó Magaly Medina.