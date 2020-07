SE MUERE EN SU LEY. Magaly Medina expresó su indignación por las críticas que afirman que está exponiendo a su personal al hacerlos trabajar en su casa tras dar positivo a la COVID-19.

Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a sus críticos. La conductora afirma que todo el personal que ha estado trabajando en su casa ya dio positivo a COVID-19 y ya se curó. “Yo he traído a gente que sí ha estado infectada, acaba de incorporarse gente que ya pasó su cuarentena”, indicó la conductora.

La conductora también habló de su maquilladora. “La persona que vino a mi casa a maquillarme ya paso por el covid, ya se ha reintegrado, siempre es fácil echarme barro, yo tengo un deber con el público, yo tengo una responsabilidad”, precisó Magaly Medina.

Magaly Medina no le da importancia a los comentarios en su contra. “Antes de hablar y antes de ensuciarme tengan en cuenta las cosas irracionales, no me amarguen, es viernes (...) me zurro en los comentarios, aquí todos somos el team covid, yo paso la cuarentena contigo, así les voy a cantar todos los días”, agregó.

RECIBE CRÍTICAS

Magaly Medina confirmó en su programa que dio positivo a la prueba del coronavirus y en Twitter, los usuarios reaccionaron a la noticia, criticando a la conocida periodista por salir al aire. Pese a ello también un grupo menor le brindó su apoyo y le desearon una pronta recuperación.

“Tremenda irresponsabilidad y todo con tal de salir en tv, no le importó los demás. Deberían darle una sanción.”, manifestó la usuaria @gracielacarito, tras conocer que Magaly Medina continúa saliendo al aire, pese a que contrajo esta enfermedad.

En tanto el usuario @caballolibanes afirmó que Magaly Medina se ‘encontraba mal del alma’ y @milagros54828542 opinó que su personal técnico debería demandar a la periodista por exponerlos a ellos y sus familiares a esta enfermedad que ha acabado con la vida de cientos de peruanos.

INFORMA QUE DIO POSITIVO A CORONAVIRUS

Magaly Medina decidió sincerar su estado de salud con sus seguidores. “Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes, el resultado que me llegó tarde en la noche me dio positivo al COVID, estoy infectada. Hasta mis nuevos análisis no voy a poder hacer mi programa desde el set”, precisa la conductora.

Como se recuerda, Magaly Medina se sometió a una prueba de coronavirus el día lunes tras haber presentado un cuadro de gripe que le obligó a cancelar la emisión de su programa el día martes. El míercoles 8 de julio, la conductora explicó que se sometió a un hisopado por el bienestar su familia sus trabajadores. “Toda la gente que está trabajando conmigo aquí ya dieron positivo, ya se contagiaron, sólo vienen para hacer el programa y luego se van. Desde acá los acompañaré, felizmente soy una chola bien recia, el martes me sentí fatal como si fuera una gripe fuerte”, indicó en su programa.

Magaly Medina se refiere a críticos y dice que lo más fácil es echarle barro

