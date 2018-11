Magaly Medina sobre prisión de Keiko Fujimori: "La cárcel es el peor lugar donde uno puede estar en vida" | VIDEO 

Magaly Medina revivió momentos de su paso por la prisión y aunque Beto Ortiz le pidió que le diera un consejo a Keiko Fujimori por estar en la misma situación que ella vivió hace algunos años, la 'Urraca' sostuvo que "cada persona vive la cárcel a su manera"



"Yo no me consideraba culpable de lo que había hecho, pero estar privada de tu libertad es lo peor que te puede pasar. Me sentí la persona más vulnerable del mundo, no me la pasaba llorando porque esa no es mi manera de ser, pero cada persona vive la cárcel a su manera", dijo Magaly Medina, quien ayer dio una larga entrevista al programa de ATV, 'Beto a Saber'.

Agregó que "yo no sé como ella lo está viviendo", pero en su caso estaba privada de hablar con alguien y no salía al patio a interactuar con otras reclusas. "Yo solo podía hablar con la persona que se quedaba ahí, no me dejaban salir al patio. Esa persona se quedaba a tejer todo el día y yo sentía que era la única con la que yo podía hablar y me daba hasta ternura, pero después mi abogado se enteró que había matado a sus dos hijos y los había envenenado. Esa era la psicópata con la que yo compartía todos los días", reveló Magaly Medina.

Asimismo, dijo desconocer a quién le habrán puesto a Keiko Fujimori, "pero siempre hay que lamentar que la gente vaya a la cárcel por las razones que fueran"



"La cárcel es el peor lugar donde uno puede estar en vida. Es morirse un poco todos los días", finalizó la popular 'Urraca'.