Magaly Medina comentó que la ‘salida’ de Erick Osores al señalar que le respondió a un ‘troll’, al que llamó ‘limpiador de water’, nadie se la cree y que como líder de opinión debe tener más cuidado con sus expresiones que solo incentivan el divisionismo en nuestro país. Como se recuerda, la ‘Urraca’, presentó un informe sobre el periodista que en sus videos de Tiktok contestaba de esta manera al usuario ‘tío charlie’.

“Nadie le cree esa versión. No es la primera vez que Osores responde con ese tipo de malcriadez a alguien que lo sigue y encima le está abonando en dólares, o así no te abone, la persona merece respeto. No se le puede contestar de esa manera a un ‘hater’ o ‘troll’, yo jamás me enfrentaría a mis ‘haters’ de esa manera tan maleducada o discriminatoria porque eso es rebajarte y caer al nivel de los ignorantes que te contestan o quieren hacerte sentir mal, no me parece”, indicó a Trome.

“ Él es un profesional y se supone que debe demostrarlo en todo el sentido de la palabra y en toda ocasión, pero no es la primera vez que contesta de manera tan repulsiva. Entonces es una costumbre en él, una manera de actuar, es su agresividad que le aflora. Hay que recordar lo que dijo de los dirigentes del fútbol, los llamó cholitos. Cholearlos de arriba para abajo no está bien, este ya es un país dividido y nosotros, los líderes de opinión, no tenemos por qué incentivar el divisionismo y racismo” , precisó Magaly.

LA DEFENSA DE OSORES

El periodista deportivo Erick Osores afirmó que ‘solo mandó a dormir a un troll’, tras la difusión que realizó Magaly Medina en su programa nocturno, donde llama ‘limpiador de water ’ a uno de sus seguidores en redes sociales. Es más, la ‘Urraca’ lo calificó de racista por sus expresiones.

“No tengo nada qué decir al respecto, eso fue una broma con un ‘hater’ de mi comunidad. Más allá de eso (racista), no hay nada. Entiendo que ella (Magaly Medina) tiene que vender y punto”, comentó el conductor de ‘Fútbol en América’.

Trome - Erick Osores se pronuncia tras críticas de Magaly

Luego, Erick Osores añadió que ni siquiera ve el programa nocturno de la ‘Urraca’. “Pero ni muy enterado estoy (de lo que dijo Medina), yo no veo a Magaly, me han enviado algunos mensajes por WhatsApp, pero mucho comentario al respecto no tengo”, refirió.

Asimismo, señaló que dicho sujeto ‘es un troll, lo mandé a dormir’, respecto a sus comentarios en el video. Finalmente, contó que este domingo vuelve a la conducción del programa ‘Fútbol en América’, junto a Óscar del Portal y Richard de la Piedra, donde comentarán las últimas informaciones sobre el acontecer deportivo nacional e internacional.

MÁS INFORMACIÓN: