¡RESPONDE CON TODO! Anthony Aranda, el popular Activador, se pronunció luego que Magaly Medina le dijera “muerto de hambre” durante su programa. La pareja de Melissa Paredes remarcó que él se dedica al arte y lamentó que la ‘urraca’ denigre a las personas.

“Trabajar haciendo arte, ser director de baile, coreógrafo ¿es ser muerto de hambre?? Es una pena que el tener poder en televisión te permita que use su programa para ofender, difamar, insultar y denigrar a las personas, es una lastima que ante la falta de argumentos no le quede más que insultar”, manifestó.

Además, el Activador remarcó que los maltratos y ofensas pueden afectar a las personas, aunque ese no sea su caso. “Gracias a Dios la vida me formó con una personalidad fuerte y sé lo que soy y quién soy”, añadió.

Anthony Aranda: ¿Qué le dijo a Magaly Medina?

Anthony Aranda: ¿Qué llamado realizó a ATV?

El bailarín pidió a ATV tomar cartas en el asunto luego que Magaly Medina lanzó fuertes calificativos en su contra. “Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas, el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace co-responsables”, agregó.

Finalmente, la pareja de Melissa Paredes enfatizó que no pueden insultarlo de esa manera. “ No tiene derecho a maltratarme y menos a nivel nacional , aprovechar el poder que tiene por contar con una ventada que lo permite, todo lamentable. No le deseo mal, no la conozco, espero que alguna día logre ser mejor persona”, dijo.

