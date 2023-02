Magaly Medina respondió contundentemente a Melissa Paredes, luego que la conductora de ‘Préndete’ la llamó clasista, racista, acomplejada y que ‘vaya a cuidar a su marido’, porque asistió al club árabe en hilo dental. La ‘Urraca’, le dijo que ‘no todas las mujeres son sacavuelteras como ella’ y que no tiene necesidad de cuidar a su esposo.

Magaly, Melissa dijo que eres clasista, racista por la crítica que le hiciste al difundir un informe sobre su presencia con su pareja e hija, en el club árabe donde se lució en hilo dental y pagó la cuenta.

Que le vaya a reclamar a la gente del club, yo lo conté tal cual me lo dijeron amigos que estaban ahí.

Magaly Medina: ‘Urraca’ respondió fuerte a conductora porque dijo que era clasista, racista . (Foto: Instagram)

También te sugirió que cuides a tu esposo para que no esté mirando a otras chicas.

Soy una mujer tan segura de mí que el día que tenga que cuidar a mi esposo, me divorcio. No todos los hombres son el ‘Gato’ Cuba ni todas las mujeres somos sacavuelteras como ella. Hay mucha gente que envidia, a rabiar, la estabilidad de mi matrimonio. Se entiende la cólera de la Paredes, porque debe ser frustrante estar con un hombre que no te puede comprar ni el ramo de flores que te regala y menos pagar la cuenta de un restaurante. ¡Pobrecilla! la compadezco en verdad .

Lo que no entendí es por qué dijo ¿que ya te están auspiciando?

No lo sé, que explique eso. Ella debe saber de ‘auspiciadores’, yo no vendo ni compro. Mi integridad es a prueba de corruptos y eso todos lo saben. De su moral (si es que la tiene ) más bien ya sabemos todos qué esperar.

TROME | Melissa Paredes responde a Magaly

‘CLASISTA Y RACISTA’

Magaly Medina reveló en su programa que Melissa Paredes fue criticada por los socios de un exclusivo club por pasearse con un diminuto bikini; pero la conductora de Préndete respondió fuerte y calificó de “repugnantes” los comentarios de la ‘urraca’.

“No entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en la que ayer tocó ese tema para qué “, dijo.

Asimismo, dejó entrever que Magaly Medina habría iniciado una campaña en su contra. “¿Ya empezaste la campaña nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez? porque de otra no entiendo ¿con qué motivo sacarme a mí?”, agregó

“Yo estaba disfrutando con mi familia, no había ningún escándalo (...) Lo de clasista y racista, siempre lo has sido. Lamentable, sinceramente, que seas una persona así”, manifestó.

La actriz, precisó que no tiene ningún problema con Magaly Medina, pero no entiende por qué recibe ese tipo de comentarios. ¿Por qué mostrarme a mí de esa manera ¿Qué ganas con eso? ¿Qué te hecho yo?”, cuestionó.

“Yo no tengo nada en contra tuya, jamás diría ‘qué ay el bikini, que esto que lo otro’ porque te queda regio como a todas las mujeres. En ningún momento vi a alguna mujer (criticarla por su bikini) y la única que tiene que estar cuidando a su marido eres tú, porque si no voltea a ver otras”, enfatizó.

