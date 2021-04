LO TOMA CON MUCHO HUMOR. Magaly Medina parece estar llevando de la mejor manera su más reciente separación de su aún esposo, Alfredo Zambrano, ya que se atrevió a bromear con el tema durante una visita a la casa del candidato a la Presidencia Rafael Santos.

La Urraca presentó una edición más de su sección ‘Magaly in the jaus’, donde asiste a la casa de los postulantes en estas Elecciones 2021. Esta vez, estuvo en la residencia del líder de Perú Patria Segura, quien la recibió junto a su esposa, con que la tiene 25 años de casado, y su mascota.

En un momento de la conversación, Rafael Santos presentó a su perrito y contó que le puso un collar que emite un sonido al momento de ladrar. “Tu producción quiere uno para la señora”, dijo a modo de broma.

Magaly Medina no se guardó nada y en ese instante bromeó con su separación del abogado. “Imagínate, si me hubiera puesto uno así no estaría separándome”, dijo entre carcajadas.

NO GUARDA LUTO

La conductora reapareció esta semana en su programa tras su breve viaje a Miami luego anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano, tras cuatro años de matrimonio. La Urraca indicó que no la verán llorar y que no le guarda ‘luto’ a su expareja.

“He venido de negro porque me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que no llore en un rincón deprimida, pero si mi profesión es sonreír y alegrarlos a todos ustedes. Dime, ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? ¿Qué mujer empoderada que no se quiera asimisma se ha muerto y tenga que guardar duelo? ¡No me da la gana de guardar duelo! Ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien”, dijo Magaly Medina.

ES UNA MUJER EMPODERADA

Asimismo, se dirigió a sus enemigos que se burlaron de ella y que esperan verla llorando en TV, mencionando que disfruta de su soledad y es muy independiente.

“La vida sigue y continúa, la vida es como un tren que no para hasta el final, espero a mis 58 años seguir en ese tren al ritmo que yo misma me marque. La mayoría de personas que esperen que llore a moco tendido son mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada”, agregó.

