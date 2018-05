Magaly Medina: Así reaccionaron las redes por decisión de Latina de mandarla a la ‘congeladora’ por Paolo Guerrero

“La voz del pueblo es la voz de Dios”, reza un antiguo adagio que parece encajar a la perfección con la situación que atraviesa Magaly Medina, a quien Latina decidió bajarle el dedo debido a la retahíla de reclamos recibidos en redes sociales por los comentarios de la periodista sobre la sanción de 14 meses del TAS que deja a Paolo Guerrero sin posibilidad de jugar el Mundial.



En un breve comunicado dado a conocer esta noche el noticiero 90 Central, Latina precisa que tanto el canal como Magaly Medina decidieron "por mutuo acuerdo” que ella se retire del aire temporalmente “al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal”.

En ese sentido, añaden que la participación de Magaly Medina se definirá “una vez concluído el Mundial”, debido a que televisora cuenta con los derechos de transmisión del importante evento deportivo y varias de sus principales figuras cubrirán tanto la participación de la selección peruana así como del resto de países competidores.



Magaly Medina anunció esta mañana la noticia de último minuto de la sanción de Paolo Guerrero y no dudó en opinar sobre el triste momento que atraviesa el capitán de la selección peruana, palabras que no fueron bien recibidas por los televidentes y la criticaron duramente en redes sociales.



Latina emitió comunicado sobre salida del aire del programa de Magaly Medina.

“Debe ser bien difícil la situación de (Paolo) Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas”, dijo Magaly Medina.



Inmediatamente, en redes sociales el nombre de Magaly Medina se convirtió en tendencia, sobre todo por las críticas a Latina por ser el canal que transmitirá el Mundial de Rusia 2018, además de que la conductora decidió responder personalmente a algunos que estaban de acuerdo con su postura pese a que le pedían que dejara de referirse a Paolo Guerrero.

Tras este intercambio de palabras con los usuarios, el hashtag #LatinaDespideAMedina fue compartido por miles de usuarios en el que pedían al canal de la avenida San Felipe que sancione a Magaly Medina y así lo lograron, pues al cabo de unas horas decidieron sacar del aire su programa ‘La Purita Verdad’ y mandarla a la ‘congeladora’ hasta nuevo aviso.



Cabe recordar que Paolo Guerrero envió tres meses a la cárcel a Magaly Medina por una publicación en su revista 'MagalyTeVe' donde aseguraba que el jugador de la selección peruana se escapó de una concentración para salir con una modelo, pero el atacante la denunció y le entabló un juicio, que terminó con esta última tras las rejas.

