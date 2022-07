Magaly Medina reapareció este viernes en su programa EN VIVO luego de haber pasado una edición de Magaly Tv La Firme grabada el pasado jueves, puesto que tuvo que ser internada en una clínica local luego de hacerse unos exámenes de rutina.

“ Si mi doctor me está mirando, discúlpame Pedrito pero el trabajo lo exige, el cuerpo lo pide. Pido mil disculpas a la audiencia por no haber estado ayer junto a ustedes, por un problema médico que en algún momento les contaré , pero creo que s iempre hay que prevenir y hacerse exámenes, uno no sabe con lo que se va encontrar ”, dijo la urraca al inicio de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, fiel a su estilo, bromeó con su equipo de producción y los acusó de armar un mix de sus programas pasados. “Yo sé que ayer les pusimos un programa ensamblado... en estos chicos uno no puede confiarse, ayer les dije que armaran algo entretenido, bonito, que sacaran varias cosas, nada de pesares, nada de denuncias y bueno lideramos en el rating ”, dijo la urraca.

En ese sentido agradeció a sus seguidores por la preferencia. “Yo se los agradezco muchísimo, gracias por esperarnos. Yo sé que soy una pastilla para la tensión, para desestresarse, pero de vez en cuando la pastilla también necesita atención ”, acotó Magaly Medina.

Urraca comentó que más adelante compartirá detalles de su estado de salud y recomendó siempre prevenir y hacerse chequeos médicos.

