NO SE PRESTA AL JUEGO. Magaly Medina rechazó darle cobertura al papá de Ethel Pozo, Jorge Pozo, quien recientemente apareció en los medios pidiendo ayuda a su hija y Gisela Valcárcel debido a que le detectaron un tumor “No me voy a prestar a ese juego inmundo”, aclaró ‘La Urraca’.

“Nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas. A uno de nuestras reporteras le ofrecieron que este señor estaba dispuesto a ponerse a llorar, estaba dispuesto a irse a llorar a Pachacamac, a donde la hija estaba para hacer su show”, afirmó Medina.

“No va venir ahora alguien aprovechador a decir ahora ‘si no me das plata’ salgo en medios y hablo todo. No, eso es chantaje, vil chantaje”, agregó la conductora de Magaly TV, La Firme.

TROME | Magaly Medina chotea a papá de Ethel Pozo. (Magaly TV, La Firme)

TE VA A INTERESAR: