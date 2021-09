IMPACTADA. Magaly Medina fue sorprendida minutos antes de iniciar su programa por el polémico Andrés Hurtado. La conductora compartió a sus seguidoras la costosa cartera Gucci que le regaló ‘chibolín’.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba ¡Andrés Hurtado!”, dijo asombrada la ‘urraca’ sin entender el motivo del regalo.

La conductora de Magaly TV La Firme intentó bromear, asegurando que Hurtado se encuentra enfermo y con fiebre. Sin embargo, recibió la cartera porque “se lo merece”.

“¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto”, remarcó.

A través de su cuenta de Instagram, Andrés Hurtado señaló que el obsequio a Magaly es una forma de agradecer por el cariño que le ha dado a sus hijas.

“Simplemente una forma de ser agradecido por tanto cariño que le da una gigante a mis hijas, cual padre con sentimiento debe ser agradecido. Gracias por aceptar un detalle a tu altura”, escribió el polémico conductor.

Finalmente, Jessica Newton, quien ha demostrado ser muy amiga de ambos personajes, no pudo evitar pronunciarse diciendo: “Magaly y Andrés, sabía que se iban a terminar queriendo”

¿CUÁNTO CUESTA LA CARTERA?

Magaly Medina ha quedado impactada por la cartera Gucci que le regaló Andrés Hurtado, pero ¿cuánto cuesta el bolso? Su precio estaría bordeando los 2 mil euros, casi 10 mil nuevos soles.