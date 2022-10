Uno de los episodios más recordados de la televisión peruana fue el primer programa de Magaly TV, en la primera aparición de Magaly Medina, tras estar recluida en prisión dos meses y medio. La alta expectativa del público fue reflejada en el alto índice que registró su programa, solo comparable con un partido de la selección peruana.

Magaly Medina recordó que en su regreso a la televisión después de salir de prisión hizo 32 puntos de rating. La Urraca precisó que fue un regreso de un solo día, pues necesitaba recuperarse por todo el tiempo que pasó tras las rejas.

“El día que yo regreso, porque fue un regreso de un solo día, ese día por cierto nosotros hicimos 32 puntos de rating como un partido de fútbol”, recordó Medina.

La periodista descansó algunos meses ‘mientras’ recuperaba su salud mental y así nuevamente volver a su programa. En total fueron 76 días que la periodista permaneció recluida en prisión.

¿CÓMO FUEN EL PRIMER PROGRAMA DE MAGALY MEDINA, TRAS SALIR DE LA CÁRCEL?

Magaly regresó a su programa el 5 de enero del 2009, físicamente deteriorada, con un vestido rojo y con el pelo descuidado; sin embargo, siempre con el mismo espíritu irreverente y combativo para sobreponerse a un difícil momento y aparecer frente a sus miles de televidentes.

“Cuando regresé con mi peinado canero porque allá no tenía secadora, no podía lacearme, así me quise reencontrar después de dos meses y medio en prisión, con muchísimos kilos menos, era solo boca y dientes”, manifestó la ‘Urraca’

Pese a que ya se encontraba en libertad, Magaly Medina decidió tomarse un tiempo fuera del aire, hasta regresar meses después en pantallas.





