Luego que Tilsa Lozano señaló que Magaly Medina trata de denigrar a las mujeres con sus comentarios en su programa de televisión, la presentadora de ATV se refirió a la ex “Vengadora” para recordarle su pasado y sus inicios en la pantalla chica.

“Acá yo opino y recuerdo cosas a la gente, aunque no le guste, eso no es mi problema. Hay partes de tu vida que están ahí y que estuvieron expuestos y por más que pasen los años, uno siempre las va a recordar... Esta no se acuerda cuando la ‘pega’ de opinóloga que hace triza a muchas otras mujeres, incluyéndome”, dijo Medina.

“Que no se venga a santificar tampoco porque yo de moralista no tengo un pelo, soy una mujer de mente muy abierta y lo que hago acá (su programa) en hacer crítica de televisión. Critico sus trabajos y cómo aparecen en la televisión”, aclaró.

En su mensaje público, Magaly le recordó a Tilsa sobre su polémica participación en “El valor de la verdad”, donde se refirió a su pasado amoroso con el futbolista Juan Manuel Vargas, quien tiene una familia con Blanca Rodríguez.

“Hace mucho tiempo que tú criticas a quien se te da la gana y lo haces de la forma que a ti se te ocurra, pero a ti nadie te tiene que decir nada. Claro, porque nadie te hace caso que es diferente. No pasa nada contigo, ni como conductora, pero si te la vas a dar de santa y vas a decir: ‘ay es que esa mujer no tenía autoestima’. Pero cuando tú fastidiabas por tantos años a Blanca, la esposa del ‘Loco’ Vargas, y te ponías el helado de color morado, la camiseta con el número con el que jugaba él en la Fiorentina, una y otra indirecta de la típica amante que quiere que la esposa se entere que el esposo está con ella”, sentenció.

“Todo eso lo hiciste durante años y te sentaste por dinero en ‘El valor de la verdad’ dos veces a contar todo con detalles sobre tu relación y las veces que viajaste para ver a Juan Manuel Vargas... entonces, si tú misma soltaste los detalles y ahora que nosotros te enrostremos eso porque fuiste la segundona más conocida de este país y cuando te burlabas de otra mujer como Blanca... Ahora te sientes como una mujer que ha cambiado y qué bueno que hayas cambiado, pero no te olvides de lo que hiciste y de cómo obtuviste fama”, reflexionó Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz le pide no gritar a Johanna San Miguel