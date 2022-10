Magaly Medina arrancó su programa del último viernes recordando un baile que realizó con Roberto Martínez hace varios años, que mismo que fue una parodia del show que el pelotero protagonizó con Gisela Valcárcel en su reality.

“Cuando Gisela tuvo de invitado especial a Roberto Martínez, después de haber dicho que el hombre le puso los cachos, que la había hecho sufrir, lo tuvo ahí coqueteándole todo el rato y cerró el programa con un baile de los dos. Roberto vino a mi programa después a hacer el mismo baile. Me mandé a hacer un vestido igualito, idéntico, para que el baile con el jugadorazo nos saliera parecido ”, dijo la urraca a modo de burla.

Asimismo, indicó que la presentación de ‘Gise’ y el jugador sacó chispas en su momento porque entre los dos había historia, caso contrario al que protagonizó con ella. “No había magia ni chispa porque entre él y yo no hubo nunca jamás ni media chispa, ni media historia. Él había sido el galán de Gisela, nunca el mío, pero ahí lo intentamos”, acotó la conductora de Magaly Tv La FIrme.

En ese sentido, recordó que Roberto Martínez se esforzó mucho con ella y hasta le puso su cuota de coquetería, aunque nunca le ‘funcionó' con ella. “A los jugadorazos nunca les funcionó pero vaya que lo intenté, por lo menos llevé un vetido bien parecido al de la Gise”, indicó Magaly.

Por otro lado, aseguró que nunca se burló de algo que la rubia no se pudiera burlar y resaltó los cintillos que en aquella época le ponía su producción. “Como ven acá este es un programa democrático, yo nunca he sancionado a nadie de mi equipo pese a esos cintillos que me ponian. ‘El galán de las choclonas’, todo lo que me decían a mí en esos cintillos y jamás me ofendí ni me molesté porque creo que todo es parte de hacerlo reir a ustedes ”, concluyó la urraca.

TE PUEDE INTERESAR

Cómico ‘Topito’ sería el novio Dayanita: Es piurano y padre de dos hijos

La Chuecona bajó precios de sus suscripciones en Onlyfans: ¿cuánto cobra ahora?

Magaly decepcionada del ‘huevero’ por no cumplir promesas a Karla: “No hay que confiar en las ‘caras de buena gente’”