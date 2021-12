Magaly Medina cumplirá, este 9 de diciembre, cinco años de casada con Alfredo Zambrano y, aunque este año la sombra de la separación ocasionó una crisis en su matrimonio y semanas atrás se especuló de un affaire entre el notario y la cumbiambera Giulianna Rengifo, la ‘urraca’ asegura que su amor es más fuerte, pues existe gente a la que les gustaría verlos separados.

Magaly, ¿ya estás haciendo maletas para la celebración de tu aniversario de bodas?

¡Sí! Vamos a celebrar nuestro quinto aniversario este fin de semana.

Qué rápido pasó el tiempo, es bonito que el amor siga firme...

Así es.

Se van fuera de Perú este 8 de diciembre, ¿viajan a México?

No, yo trabajo. Mi esposo, no. Los periodistas no tenemos feriados, nos vamos de viaje el 9. Nuestro destino es Cartagena (Colombia), allá un grupo de amigos nos acompañarán en nuestra renovación de votos.

¿Habrá una ceremonia en la playa?

En la terraza de un hotel, dentro de la Ciudad Amurallada y al día siguiente iremos a navegar por las islas, serán dos días de celebración con las personas que nos quieren

¿Asistirá Jessica Newton y su esposo?

No pueden porque él se va a un viaje de trabajo y ella tiene su pasaje para Israel para el Miss Universo, está viendo las restricciones en Europa por el Omicron.

Bueno, los amigos y la familia sí van a estar...

Mi hermano y cuñada, mis papis ya no pueden viajar, el médico no recomienda viaje para mi papi.

Qué bonito que celebres, con tanto divorcio, ampay, infidelidad que hay en Chollywood

Lo decidimos porque nos nació hacerlo. Sabemos que recibimos mucha energía negativa y que hay gente que nos quiere separados, pero nosotros tratamos de vivir nuestro matrimonio alejados de toda esa envidia.

La envidia es un cáncer...

¡Exacto!

¿Cuándo sales de vacaciones con Magaly TV, la firme?

Viajo por Navidad el 23 de diciembre, ese día es mi último programa en vivo del año.

‘QUIEREN HACERLE DAÑO A MI ESPOSA’

Luego que Giuliana Rengifo reveló que tuvo un romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, el notario explicó cuál fue su relación con la cantante de cumbia en una entrevista que ofreció al programa Día D, acompañado de la ‘urraca’, quien lo ha respaldado.

“No, hablan de él, no de mí, por qué me tendría que arañar. Lo único que le diría es qué malos gustos, pero, bueno”, comentó la conductora de espectáculos.

Por su parte, Alfredo Zambrano negó que haya estado con alguien mientras se separaron debido a las constantes peleas.

“Yo no soy una persona pública, a la que quieren hacer daño es a ella, a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas cuando son del espectáculo, tienen que tomar algo que fue de años anteriores, lo vuelven a revivir. Yo, francamente, me dedico a ver otras cosas”, comentó el notario.

Magaly Medina dijo que no le importaba lo que hiciera su ahora esposo cuando estaban separados porque para ella ya todo había finalizado, sin embargo, Alfredo Zambrano le insistió para que regresara con ella y hasta le pidió matrimonio.

“Él niega y multiplica por cero sus relaciones o aventuras que haya tenido. Yo lo conozco años y nunca me presentó una enamorada”, concluyó la ‘urraca’.