Magaly Medina no dejó que Sofía Franco arremetiera contra ella al decir que su única misión en este mundo es el raje y le respondió fuertemente para recordarle el pasado. La ‘urraca’ no desaprovechó su programa para cuestionarla en vivo y directo.

“Bien dicen que las personas muerden la mano de quien las ayuda y ese es el caso de Sofía Franco. Cuando nosotros fuimos los únicos que en su momento de terror, esos momentos de humillación pública porque Sofía recuerda, fuiste humillada públicamente”, inició arremetiendo Magaly.

Magaly Medina responde críticas de Sofía Franco: “Muerdes la mano de quien te ayuda”

La conductora de televisión recordó que fue ella la única persona que le dio la mano cuando su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra la denunció por violencia familiar y dejó que policías la maltrataran al interior de su vivienda.

“Nosotros escuchamos su llamado de auxilio y fuimos, pero ahora dice que la misión de Magaly en este mundo es el raje y la destrucción. ¿Te destruí cuando pude haberlo hecho? No, te extendí mi mano y te lo di, no te di la espalda como otros te lo dieron”, sostuvo Magaly.

La polémica ‘urraca’ manifestó que pese haberla criticado en el pasado, no tiene un corazón de piedra y, al escuchar su grito de auxilio, ella amablemente la defendió porque no soporta “ver como un hombre con todo su poderío trata de minimizar a su esposa públicamente”.

MAGALY LE PIDE A SOFÍA TENER DOS SOLES DE DIGNIDAD

En una entrevista para Trome, Sofía Franco dejó entrever que a Magaly Medina ‘la compras’ si es que aceptas ir a su set o con un regalito de 3 mil dólares. La ‘urraca’ arremetió ante estas imputaciones.

“Si a ti te compran con una casita con piscina, ni siquiera tuya, sino alquiladita para ti, con unos pocos dolarillos al mes y con unos cuantos viajecitos, si a ti te compran con eso, es tu problema”, remarcó.

Además, Magaly dejó entrever que Álvaro Paz de la Barra estaría beneficiándose con Sofía Franco para postular a la Alcaldía de Lima.

“No se da cuenta Sofía Franco que parece ser utilizada, ella sirve para todos los fines, ella ya firmó su conciliación, no lo demandó... Sofía tienes que tener dos soles de dignidad, algo de tus entrañas tiene que tener un poquito de amor propio, no te pido que tengas un montón”, agregó.