FUEGOOO. Magaly Medina habló fuerte sobre la bronca que se generó por sus críticas a la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez, hija de su amiga Jessica Newton.

En noviembre del 2021, la ‘Urraca’ fue elegida como la madrina del hijo del cumbiambero y la hija de Newton, pero, en diálogo con Trome, la propia conductora dijo que mejor “busquen” a otra persona.

“Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño. Yo no cumplo con esos requisitos”, dijo.

Magaly Medina revela que ignoraron sus mensajes para ver al nieto de Jessica Newton

Durante su programa, Magaly Medina confesó que ella quiso ver a quien sería su ahijado, pero que nunca le respondieron sus mensajes ni los detalles que tuvo con Cassandra Sánchez.

“Yo quiero decirle que desde un primer momento quise verlo y a mí me dejaron en visto, no entiendo por qué, pero siendo la dama que soy, yo no insisto. Tendrán sus razones los papás para no contestarme por las flores, entendí que en un primer momento Cassie podría estar mal, recuperándose”, señaló.

Este hecho, molestó a la conductora, según ella misma manifestó. “Lo que nunca entiendo y yo si tengo bastante dignidad es cuando alguien me deja en visto y no me contesta, y mantengo mi distancia”, agregó.

Magaly revela que hija de Jessica Newton ignoró sus mensajes: “Quise ver al bebé y me dejaron en visto” (Video: ATV)

Según explicó Magaly, Jessica Newton está en todo su derecho de defender a su yerno porque es parte de su familia, pero que ser su amiga no significa que haya “blindaje”.

“Por eso que a veces es malo que ser mi amigo, que yo tenga amigos en televisión, porque consideran que el ser amigo mío es un blindaje para nunca criticarlo, para nunca dejar de sobonearlos, hay gente que puede abusar de eso y no está bien. A los amigos no se les condiciona”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

“Dorita, espero que te oficialicen”, afirma Greis Keren, expareja de Jerson Reyes

Jessica Newton ‘hace el pare’ a Magaly Medina por criticar a Deyvis y su hija: ¿Terminó la amistad?

Gigi Mitre recuerda que Cathy Sáenz es la productora de ‘Hablando Huevad…’: “Tiene más sentido los desatinos”