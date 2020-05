Después que Sheyla Rojas le mandara una indirecta a Magaly Medina, indicando que “no hay nada más ridículo que decir que solo se arregló los dientes cuando está operada de ‘pies a la cabeza’”, la ‘Urraca’ devolvió el misil en su programa ‘Magaly Tv. La Firme’.

“Ella utiliza su Instagram como si fuera un libro de modelos porque así la ven en el mundo entero posibles candidatos a ser sus novios. Tan joven (y) poniéndose los labios y las cejas perfectas, pero solo las cejas porque acá adentro (se toca la cabeza) bien poco tiene”, inició la estrella de ATV.

Tras un reportaje de los cariñosos comentarios que le hace a millonario Fidelio Cavalli, Magaly Medina respondió a la rubia: “¡Ay, hija!, es que yo fea fue conocida en la televisión, con los dientes sin arreglarme tuve éxito en la televisión. Es que de actitud nadie me ha ganado. Yo me miraba al espejo y me veía guapísima”.

La conductora indicó que se había realizado unas operaciones en la nariz y los senos. “Las lipos no me han servido de nada, más me ha servido ir al gimnasio”, concluyó.

Magaly Medina respondió a Sheyla Rojas. (ATV-TROME)

MAGALY MEDINA Y CARLOS CACHO RAJAN DEL TRASERO DE SHEYLA ROJAS

¡SE BURLARON CON TODO! Magaly Medina y Carlos Cacho se reunieron el último jueves en un enlace en vivo, en el que hablaron de la cuarentena, de la polémica que levantó la contratación de Richard Swing por el Ministerio de Cultura y como no podía faltar, de los cuerpos esculpidos por el bisturí de las chicas de la farándula.

La Urraca, junto con una gigantografía de Sheyla Rojas, no dudó en comenzar su ‘raje’ por la platinada conductora de ‘Estás en Todas’. A pesar de asegurar que pasó muchas veces por el cirujano, la periodista reconoció que su doctor hizo un excelente trabajo.

Luego de criticar a Janet Barboza y Pamela Franco, Magaly mostró unos tik tok que se burlaban del trasero de Sheyla Rojas. “Le han hecho un montón”, dijo la periodista entre carcajadas. “Ella tiene un trasero enorme, que seguramente es muy bonito, muy estético, pero de verdad...”, agregó.

“Me parece que todo exceso cae en el mal gusto, en la grosería (...) me parece que en este mundo light (...) ser flaca es ser bonita, entonces yo no sé por qué se siguen poniendo tantas cosas, siguen yendo al grifo tantas veces, que la verdad son unas muñecas inflables”, agregó Carlos Cacho.

Magaly Medina y Carlos Cacho se burlan del trasero de Sheyla Rojas | ATV | TROME

