LE DIO SU VUELTO. Magaly Medina se mostró furiosa con el mensaje que publicó Yaqoob Mubarak en su cuenta de Instagram donde afirma que lo importante es construir no destruir.

“Se le debería investigar, de dónde saca el dinero (...) Bueno lo que nosotros queremos es las cuentas claras que no nos tome por tontos, nosotros no inventamos las denuncias de las personas con las que no cumplió”, indicó Magaly Medina sobre el informe periodístico que emitió en contra del empresario árabe.

Yaqoob Mubarak es denunciado por Tony Palomino, director de un albergue de ancianos llamado “Los martincitos”. “Cuanto entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas", cuenta Palomino. No obstante, la ayuda nunca llegó. “Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, cuenta el funcionario.

Eder Campos es otro de los denunciantes. Un joven de 25 años que tiene fibrosis pulmonar. Él le contó su historia y se comprometió a mejorar su esperanza de vida. Le pidió sus datos, números y dirección, pero nunca se comunicó con él. “Él me dijo que iba a apoyar, me dijo nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica, nunca hicieron nada, pero me hicieron firmar un acuerdo confidencial donde no podía denunciarlos", expresó el joven.

El reportaje continúa con otras denuncias al empresario. Al respecto, Magaly Medina expresó su indignación por el mal proceder del árabe que juega con las emociones de las personas más necesidades. Además, la periodista mencionó que todo su equipo periodístico ha buscado de dónde sale la fortuna del árabe, quien afirma ser un empresario chocolatero, pero no encontraron absolutamente nada.

YAQOOB MUBARAK SE DEFIENDE

Yaqoob Mubarak utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el reportaje que se emitió en el programa Magaly TV La Firme, en el cual se afirma que habría estafado hasta tres personas en situación de pobreza extrema.

Al respecto, el empresario árabe publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “De esto se trata de juntarnos para construir no para destruir”, se lee en la publicación que hizo Yaqoob Mubarak en su cuenta de Instagram. Además, el “millonario” publica fotos donde aparece ayudando a personas necesitadas.





Magaly Medina le responde a Yaqoob Mubarak (TROME)

