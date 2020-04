¡SEGUIRÁ EN VIVO! Magaly Medina salió al frente de las críticas de sus detractores por decir que su trabajo y el de su equipo es comparado al que realizan las enfermeras, médicos, policías y las FF.AA. Asimismo negó que haya amenazado con despidos a su personal y aclaró que aquel que tiene síntomas por coronavirus o de positivo a las pruebas tendrá que irse a su casa a hacer la cuarentena.

“Les voy a decir a estas personas que están diciendo que soy irresponsable...Ya me hice la prueba y soy negativa. Yo soy es directora periodística de un programa, yo no soy artista, no doy conciertos, no canto, yo hago periodismo informativo, periodismo de espectáculos, somos periodistas que salimos, no nos acobardamos por más que sabemos que exponemos nuestra vida, así como lo hacen la policía, las enfermeras, los médicos, las Fuerzas Armadas”, recalcó Magaly Medina en su programa de ATV, incluso sostuvo que “por eso en las guerras los periodistas morimos igual que mueren los miembros de un ejército”.

“Nosotros hemos abrazado esta profesión como un sacerdocio, para mí lo es y no soy una maricona, no me acobardo, yo vengo a trabajar. Sé que me estoy exponiendo pero me cuido igual que el resto. Este es un trabajo que no se hace desde la casa, este es un trabajo que se hace en la calle. Además, si mis periodistas, camarógrafos, equipo y choferes vienen a trabajar, yo estoy aquí igual que ellos, porque tengo que cuidarlos. Yo no puedo estar recluida en mi casita, cuidadita, mientras ellos salen y se exponen a la calle. Acá todos nos exponemos”, aclaró la ‘Urraca’

PRODUCTORES Y PERIODISTAS DE BALCÓN

Magaly también leyó los tuits en el que se indica que ella estaría amenazando a su personal, pero negó categóricamente que esto esté sucediendo y que por su trabajo “lógicamente de tanto salir a la calle tenemos que contaminarnos, seguro va a pasar eso, pero el protocolo es que el que tiene síntomas se va a su casa porque tiene que irse hasta que le hagan las pruebas”.

“Ahora todo el mundo se alucina productor de balcón, periodistas de balcón que nunca se ensuciaron los zapatos en la calle. Por ahí he leído en algún lado que dicen que estoy exponiendo innecesariamente a mi gente y amenazando con despidos si no se presentan a laborar. En el caso de mi equipo todos somos periodistas y los periodistas sabemos cómo es nuestro trabajo de esforzado, de sacrificado, así como lo dije aunque suene raro, estamos en la línea de batalla”, recalcó

“Yo no me puedo ir a hacer mi programa online, no, porque no toleraría que mientras yo estoy en mi casa protegida, haciendo mi programa vía Skipe, los demás estén en la calle trabajando para mí. Este es un programa, un informativo, un noticiero, todos los periodistas salen temprano a buscar la noticia, a buscar sus comisiones. Acá no hay que te despido, si no vienes no te pago. Si te enfermas te vas a tu casa con su sueldo, lógicamente que el programa tiene que seguir funcionando y si hay bajas y hay enfermos vendrá alguna gente a reemplazarlo”, dijo Medina Vela.

Finalmente, Magaly Medina le mandó mensaje a sus críticos: “Yo les pediría a aquellos que no saben cómo es el trabajo periodístico se abstenga de dar comentarios. Acá no nos acobardamos, un virus no nos va a mandar a nuestras casas a menos que la cosa sea que yo me enferme y ahí sí yo haré mi programa online”.

