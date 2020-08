Ante las palabras que le dedicó Aída Martínez a Magaly Medina en un extenso discurso por Instagram, la periodista le respondió en su programa ‘Magaly TV, la fime’. “Esta haciendo bilis que no es típico de una novia feliz y enamorada”, opinó la periodista y le pidió a la modelo que ‘se relaje’.

“Tiene un lenguaje tan florido, que realmente asombra, yo pensé que era una cantinera de un bar de mala muerte con ese lenguaje, pero no es la novia, es la que se casa este sábado”, expresó Magaly.

La conocida periodista también dijo que Aída Martínez no puede saber si es feliz o una ‘bruja amargada’. “¿Cómo se nota que no vienes acá a las 10 de la mañana cuando tus reporteros no tienen ni una nota. Esa es una bruja amargada”, manifestó muy risueña.

Magaly Medina también se preguntó de dónde Aída sacó ese lenguaje y también comparó que la characata habla de Indonesia como ella cuando se va a Huacho. “Yo no puedo entender que una persona que se está por casar el sábado dedique media hora a hablar con un verbo florido de otra persona y esa persona soy yo”, añadió.

MAGALY MEDINA SE PREGUNTÓ SI ESPN Y CNN VENDRÁN A LA BODA DE AÍDA

“¿Qué cosa? ¿Cómo dice? Dice que se está casando con un piloto de talla mundial. O sea que este sábado vamos a tener a ESPN y a CNN, el esposo que le pica la cebollita, que le esta rayando el queso ahí (en un video) es un potentado y no lo sabíamos”, manifestó irónicamente.

Medina opinó que si Aída admira a su esposo, sacaría pecho y no lo escondería. “No me vengas con el pretexto de ‘Ay no, yo cuido mi relación'. Bien escondido lo tenía”, expresó. Finalmente ante la acusación de que a ella ‘le gustaba hacer quedar como un p... a Aída', Magaly Medina sentenció: “Eso lo has dicho tú,no lo he dicho yo, el pez por la boca muere”.

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para comentar reportaje de Magaly Medina. (Magaly TV/ATV)

