Magaly Medina revela que Ivana Yturbe tenía oferta laboral en ATV, pero eligió Esto Es Guerra con Mario Irivarren

¿Una mentira? Ivana Yturbe había dicho que una de las razones por las que Jefferson Farfán había decidido terminar su relación era por la presencia de la modelo en Esto Es Guerra, donde también participa Mario Irivarren.

De acuerdo al propio testimonio de la joven de 22 años, ella solo tenía la opción de trabajar en Esto Es Guerra porque era el único reality de competencia tras la desaparición de Combate. Sin embargo, Magaly Medina reveló nuevos detalles sobre esta afirmación.

Según la Urraca, ATV le había hecho una oferta a Ivana Yturbe para el nuevo programa que se lanzará en las próximas semanas y la modelo, habría aceptado de palabra. Sin embargo, cuando llegó la oferta de Esto Es Guerra, prefirió cambiar de opinión, pese a la incomodidad de Jefferson Farfán.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán terminaron relación amorosa tras ampay con Mario Irivarren

"Ella había quedado para el nuevo programa que sale pronto por ATV, había dado su palabra que vendría a ese programa. O sea, ofertas de trabajo tenía. Ella fue invitada a un programa en este canal y nos habían contado que ella sí había aceptado", contó Magaly Medina.

Y es que el tema de Esto Es Guerra entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán sí que resultó ser un problema. En sus primeras declaraciones para Estás en Todas tras ingresar al programa, ella negó que la Foquita esté molesto.

"No, está todo bien, yo creo que él es una persona grande y madura y me apoya en todo lo que hago", dijo en ese entonces Ivana Yturbe. A su vez, en conversación con Rodrigo González, Jefferson Farfán dijo que está todo bien con la modelo y que la apoyaba en su trabajo.

"Yo le pregunté a Jefferson de esto (Ivana trabajando en Esto Es Guerra iba a incomodar a Jefferson Farfán) y él me dijo: 'No, qué va. Cómo voy a decirle a ella que no trabaje. Ella tiene que seguir trabajando. No. Nada que ver Rodrigo, tú sabes cómo es la gente'", contó Peluchín.

Peluchín echa a Farfán e Ivana

Sin embargo, cuando Ivana anunció el fin de su relación, confirmó que el futbolista sí estaba molesto y fastidiado con su trabajo en Esto Es Guerra y todo lo que implicaba estar en un reality. El Zorro Zupe contó en 'Válgame Dios' que Farfán sí estaba bastante incómodo con la presencia de su entonces pareja en el mismo programa que su ex.

"Yo sabía desde que ella entró a Esto Es Guerra que iba a pasar algo así, parecido o peor (...) A él sí le molestó que entre al programa. Tienes a una Rosángela y a una Ivana que están haciendo unos juegos de rap y le dice cosas desatinadas y ella está ahí con Mario ahí, es claro que le va a molestar a él", declaró el Zorro Zupe.