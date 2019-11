Magaly revela cuánto le paga a sus invitados tras molestarse con Renzo Spraggón por pedirle 5 mil soles

¡No se guardó nada! La noche del último jueves, Magaly Medina tuvo en su programa a Renzo Spraggón , la nueva conquista de Xoana Gonzáles , y le reclamó por haberse negado a acompañar a la gaucha a enfrentarse con su ex, su compatriota Rodrigo Valle.



Renzo Spraggón explicó que no acompañó a Xoana al programa de Magaly por dos motivos. El primero respondía a que no quería que la bomba sexy se expusiera a enfrantarse con su expareja y la segunda, que la producción de la Urraca no accedió a pagarle el monto que estaba solicitando para presentarse.



Esta última razón generó la indignación de Magaly Medina, quien aseguró que el argentino solo pensaba en el dinero. Por su parte, el gaucho explicó que no trabajaba gratis pero que si veía que le convenía a Xoana, lo hubiera hecho sin cobrar.

En medio del enfrentamiento entre Magaly y Renzo Spraggón, la Urraca reveló que el momento que el argentino le estaba solicitando para acudir a su programa fue de 5 mil soles.

"No tenemos la plata ¿de dónde vamos a sacar?", dijo la periodista mientras Renzo Spraggón le indicó que su producción accedió en un primer momento pero luego se echaron para atrás.

"No cerramos en ningún monto porque yo no lo autoricé. No había plata ¿de dónde te íbamos a pagar? Tendría que yo haber cachueleado en la Arequipa un par de horas.Yo te puedo pagar 800 soles, 500 soles, 200 soles", dijo Magaly Medina.