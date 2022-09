Magaly Medina difundió un informe que daba cuenta del real patrimonio de Rafael Fernández. Según la urraca, el ‘Rey de los huevos’ no tendría tanto dinero como aparenta. En ese sentido, aseguró que solo gerencia la empresa de su papá y tiene la suya propia, relacionada a los huevos.

“La empresa que creo que es la más rentable de todas, es Farvet, la empresa de su padre, él tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como gerente. La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es, al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, aseguró que fuentes ‘bien informadas’ le indicaron que Rafael Fernández ya vendió todas sus motos y solo conserva cuatro de sus autos. “Ha vendido el yate, se está deshaciendo de casi todos sus activos, por qué, no lo sabemos, pero yo digo, solamente siendo gerente de la empresa de su papá, no creo que tanta un sueldo digamos tan fabuloso”, indicó Magaly Medina.

Finalmente, la conductora resaltó que ‘no todo lo que brilla es oro’. “La gente nos puede vender una imagen de excesivamente exitosa, generosa, que tiene mucho dinero, pero a veces es solo apariencia, mucho cascarón y adentro no hay nada” , refirió la urraca.

