Tiene las últimas. Magaly Medina habló acerca de lo que le ocurrió a Roberto Palacios tras emitirse el ampay en donde se demostró que le fue infiel a su esposa por tercera vez.

La ‘Urraca’ indicó que la esposa del exfutbolista, Karla Quintana, lo habría botado de su casa: “Le botaron a la calle con toda su ropa, sus maletas. Se fue de su casa, la señora se puso brava y le dijo ‘no me la vuelves a hacer mentiroso de porquería ya no soportó tu falsedad’”.

Sin embargo, la periodista de espectáculos cree que la pareja del ‘Chorri’ le volverá a perdonar la tercera infidelidad cometida y confía que regresará a su casa en unos días.

“Bueno, supongo que es fácil de deducir. Alguien que te perdonó una, que te perdono dos, te va a perdonar tres, te va a perdonar cinco, te va a perdonar todas” , finalizó Magaly.

Magaly revela que le pasó al ‘Chorri’ tras su tercera infidelidad

Magaly revela que le pasó al ‘Chorri’ tras su infidelidad. Video: ATV

TE PUEDE INTERESAR: