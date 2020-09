Magaly Medina habló sobre los audios entre el presidente Martín Vizcarra y la exasistente del Despacho Presidencial, Karem Roca, reclamándole por el caso de Richard Swing y, posteriormente, solicitándole su renuncia.

En mayo pasado, el programa de Magaly Medina dio le dio mayor seguimiento a la noticia que, poco antes, había publicado el portal Lima Gris. En el informe se destapaba los jugosos contratos de más de 10 mil soles que el cantante Richard Swing accedía en el Ministerio de Cultura.

“El país está zamaqueado. ¿Qué nos está pasando? Una denuncia que se hizo en este programa, no en un programa dominical. Ahora los programas dominicales se han convertido en un chiste y que me disculpen los programas dominicales de mi canal, pero se han convertido en magacínes, algo como lo que hacemos nosotros”, comenzó la ‘urraca’ en su programa.

Magaly Medina agregó que ya no hay programa dominical que haga “temblar” al gobierno, sin embargo, resaltó a ‘Magaly Tv. La firme’.

“¿Cuáles son los programas ahora que ponen al gobierno a temblar? Ninguno. ¿Quién se dio cuenta que Richard Swing era un payaso al servicio del gobierno? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo denunció? Nosotros. Un programa al que algunos se dan el lujo de no llamar periodístico. No me importa. Pero aquí en este programa se puse en jaque el Gobierno por esa contratación espantosa y vergonzosa del Ministerio de Cultura”, dijo.

Finalmente, Magaly Medina indicó que los audios que fueron difundidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República “nos hicieron recordar la peor época de los ‘vladivideos’”.

Magaly Medina habló sobre el caso Richard Swing. (ATV-TROME)