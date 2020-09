Luego que hiciera publicó la corta relación que mantuvieron Sheyla Rojas y el futbolista Luis Advíncula, la conductora de televisión, Magaly Medina se animó a grabar un video mofándose de la conversación que tuvo la popular ‘Shey, shey’ con su exrepresentante Irvin Vera.

Como se recuerda en los chats que mostró Vera, Sheyla dio a entender que si el futbolista peruano le daba flores, joyas y viajes consentiría tener un affaire con él.

Magaly ni corta no perezosa hizo un divertido video para que sus cerca de un millón de seguidores en Instagram recuerden esas declaraciones.

En el video Magaly dice: “Escúchenlo bien y grábenlo: pasaje, plata, shopping y paseos. Esto es solo lo que dura el viaje ja, ja, ja. Y ella dice: pasaje, plata, shopping y paseos y atraco, que me deje coja si no next”.

Ante esta broma, Rodrigo González ‘Peluchín’ no perdió tiempo para trolear a su amiga y madrina del espectáculo y le escribió. “Magaly te vi caminando medio raro, parece que te lo dieron todo”. Lo que provocó las risas de los seguidores de Magaly y de la propia periodista.

Sheyla Rojas y los chats sobre Luis Advíncula:

Sheyla Rojas está en el ojo público y no por buenas razones. Esta semana Magaly Medina no solo dio a conocer una foto donde besa a Luis Advíncula sino también un chat que la dejarían mal parada.

En dicha conversación, Sheyla Rojas se referiría así del futbolista peruano: “Síii, este tenemos que sangrar porque tenemos que sangrar”. Para luego señalar: “Está que dice que quiere verme y yo justo le puse pero tú andas muy ocupado. Dice que mañana ve lo de los pasajes. Le puse al paso que vas, nos vemos el otro año y me dijo: nooo. Así agarrarlo a esos coju***. Yo siempre regia oka. Que me manden flores, joyas, detalles, pasaje, plata, shoping, paseos y atraco”.