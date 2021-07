Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, alzaron vuelo con destino a Europa, donde permanecerán una semana para disfrutar de unas cortas vacaciones aprovechando el feriado patrio . La ‘Urraca’ grabó ayer la edición de su programa y a las tres de la tarde enrumbó al aeropuerto Jorge Chávez para embarcarse.

Magaly, ¿todo listo para tu viaje a Europa con tu esposo?

Sí, este viaje lo teníamos planeado para hacerlo antes de la pandemia y felizmente ahora se han dado las condiciones para hacerlo.

¿Van solo a España?

Un par de días estaremos en Madrid y luego nos vamos a Croacia.

Las playas de Croacia son famosas por su belleza.

Así es, vamos a Split y Dubrovnik.

¿Regresas la próxima semana?

Pasando las Fiestas Patrias, pues tengo que hacer mi programa.

Después de este viaje, ¿continuarás sin vacaciones hasta fin de año?

Sí, hay que seguir entreteniendo al público, que nos sigue respaldando con su sintonía todas las noches.

Magaly, van a pensar que te vas y ya no regresas...

Lo he aclarado varias veces, jamás he dicho que me voy a ir de mi país, no me he ido en las épocas más duras, menos ahora. Me voy como todos los años, estas vacaciones de julio me las tomo siempre, porque hacer un programa diario es agotador. Además, es un pasaje de ida con retorno, le duela a quien le duela, ja, ja, ja.

NO SE VA DEL PAÍS

Luego que Beto Ortiz, viajó a México desde donde conduce su programa de televisión para Willax TV, los cibernautas le han pedido a Magaly que también haga lo mismo tras su disconformidad con la Presidencia de Pedro Castillo. La ‘urraca’ no se quedó callada y respondió fuerte y claro a sus detractores.

“Dicen algunos que como me he solidarizado con Beto Ortiz como comunicadora, periodista, como persona que vive de su expresión y opiniones yo también tendría que irme del país, ¿han visto?”, dijo.

La conductora de Magaly TV La Firme dijo que suele evitar ingresar a redes sociales como Twitter por el bienestar de “su salud mental” y además porque no tiene ganas de enfrentarse con varios usuarios que la critican.





“Algunas redes sociales como Twitter, yo por salud mental, no entro. Si tuviera ganas de pelear y una gran furia en mi corazón, entraría a desgastarme mentalmente. Entrar al Twitter no es lo mío, solamente entro para leer las noticias y para entrar a los diarios, pero no para leer comentarios o críticas”, sentenció.

Según los usuarios, la “urraca” debe cumplir su palabra de abandonar el Perú ante el futuro gobierno presidencial de Pedro Castillo. Sin embargo, Magaly negó que en su boca haya puesto esas palabras.

“No, no se preocupen que no me iré del país porque además, son brutos, porque hay que ser bien burro para poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente”, agregó.

