Lucía de la Cruz dio a conocer su respaldo al cumbiambero John Kelvin tras salir de la cárcel. A través de una entrevista al diario Trome, la cantante criolla tildó de “sádica” a Dalia Durán por haber mantenido una larga relación con el músico, pese a sus maltratos.

“No soy quién para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar, porque una persona cuando te toca, un hombre cuando te pega es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica”, fue el crudo comentario de la intérprete nacional.

Ante este comentario, Lucía de la Cruz fue duramente criticada por los usuarios de las redes sociales por defender a su colega y no a Durán, quien fue víctima de violencia física y sexual por parte del padre de sus hijos.

Lucía de la Cruz en programa de Magaly Medina

Tras convertirse en blanco de duras críticas, la cantante Lucía de la Cruz se presentó en el programa de Magaly Medina para dar su descargo e insistió en defender a John Kelvin.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” se mostró indignada por las palabras de la criolla y la encaró. ”Yo no saco cara por John o por la señora, porque no la conozco, respeto tu nota. ¿Tú la conoces bien a la señora? ¿basta que le pegaron? Yo no la conozco... Hay bastantes mujeres que son aguantadoras, que les gusta el golpe, cómo lo soportó la señora ”, dijo la cantante.

“Es una dependencia emocional, una relación tóxica donde hay un apego malo, no lo están disfrutando (los golpes), es una víctima y a las víctimas hay que apoyarlas y ayudarlas, el maltratador no puede convertirse en víctima” , arremetió la urraca.

Finalmente, Lucía de la Cruz decidió disculparse con las mujeres que se sintieron ofendidas por sus comentarios.

VIDEO RECOMENDADO La modelo Dalia Durán brindó un discurso a su aún esposo John Kelvin en el programa 'El Gran Show' tras haber salido de prisión por agresión hacía la cubana. "Tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar. Y tampoco te engañes tú, porque no eres víctima de nada", aseveró. (Fuente: América TV)

