CANSADA. Magaly Medina habló sobre el estrés que le causa la demanda que le impuso Sheyla Rojas. La conductora indicó que su programa es familiar y que el problema legal entre ambas esta afectando su entusiasmo para conducir Magaly TV La Firme.

La conductora indicó que podría demandar a Sheyla Rojas por todo el daño emocional que recibe del abogado de la ex figura televisiva. “Si mañana a mí se me ocurre demandarte lo hago porque quiero que me demuestres que yo violó el derecho a la intimidad, te pueden caer cinco juicios de mi parte. Me tienes hasta el copete”, menciona.

Magaly Medina denomino Bullying a las cartas notariales que publica Sheyla Rojas en Instagram. “El Bullying que me hace tu abogado con tus cartas afecta mi trabajo, el diario entusiasmo que tengo que poner en el programa que dirijo, este es un trabajo en equipo coordinado desde muy temprano. Me esta generado muchísimo estrés porque el abogado se presenta en todos los programas y diarios”, agrega

Magaly Medina continuó despotricando contra Sheyla Rojas y su defensa. “No puedo permitir que me insulten, también tengo una imagen que cuidar, este programa es dirigido a un publico familiar que intento distraer todos los días”, finaliza.

