Magaly Medina regresó de Miami y reiteró que no puede ser condenada por su opinión, luego que Sheyla Rojas adelantó que se defendería con ‘garras y dientes’ en la demanda civil y penal que le entabló por el caso Luis Advíncula.

Magaly, el viernes estuvo tu abogado en el centro de conciliación y al salir no declaró, pero Sheyla Rojas dijo que se defenderá hasta el final con ‘garras y dientes’.

Hoy (ayer) hablaré en mi programa.

En la entrevista que dio a Trome, dijo que no se hacía la ‘calzón con bobos’, pero hubo maldad al sacar de contexto su conversación, que fue en broma...

Nuestras conversaciones nos pintan de cuerpo entero. Y mis opiniones no pueden ser llevadas a juicio porque lo hago como comunicadora y ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y de prensa que existe en el país.

Cambiando de tema, ‘Peluchín’ dijo que no cumples lo que predicas cuando reclamas los créditos de tus contenidos, en relación con algunas notas que sacaron en ‘Amor y fuego’...

Estuve de viaje desde el jueves en la noche. En mi programa no nos copiamos nada, más bien marcamos la pauta del espectáculo. Supongo que todo el mundo tiene algo que decir para buscar una respuesta mía, pero no me interesa hacerlo. Como te digo, no sé de qué están hablando, desconozco mayormente, ja, ja, ja.