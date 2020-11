BASTANTE AFECTADA. Magaly Medina se molestó por las declaraciones que hizo el abogado de Sheyla Rojas durante la conciliación a la que la conductora no asistió. La popular Urraca indicó que el monto que exige la ex figura de televisión le parece escandaloso.

Magaly Medina mostró el monto que exige la representación legal de Sheyla Rojas, aproximadamente nueve millones de soles. “Cuanta gente se ha quedado sin trabajo, no hay capacidad, es una cachetada a la pobreza del Perú”, menciona la conductora.

Magaly Medina también precisó que Sheyla Rojas no vive en la realidad y que por eso pide ese monto. “Ella vive en un mundo que no es este, no se da cuenta, como ella siempre se ufana de los viajes, de las costosas carteras, el costoso nivel de vida que le gusta, para ella decir cuatro millones es una bicoca”, agrega.

La conductora indicó que Sheyla Rojas debería enfrascarse en una pelea legal con el canal que reincidió a sus servicios como presentadora de televisión. “Quien la deja sin trabajo es su canal, debería pelearse con ellos, de repente a ellos les puede demostrar que no faltó al código ético y sacarle la plata que le de la gana”, indica.

Magaly se indigna por la cantidad que le pide Sheyla a ella y al canal (TROME)