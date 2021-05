Magaly Medina reconoció ue no le alcanza para pagarle a Sheyla Rojas por una entrevista luego de las polémicas declaraciones que dio la exrubia. Como se recuerda, la urraca quien deslizó la posibilidad de que la modelo podría estar ligada al mundo del narcotráfico.

Todo comenzó cuando la periodista emitió un reportaje donde la prensa mexicana relaciona a la exrubia con las ‘buchonas’, mujeres conocidas por acompañar a hombres poderosos vinculados al narcotráfico en Sinaloa, ciudad donde radica ahora.

Sheyla Rojas se hartó de los ataques e insinuaciones de Magaly Medina y decidió dirigirse a ella por medio de un comentario de Instagram, donde aseguró que quizá la Urraca no puede pagar la tarifa que ella pide por una entrevista.

Al respecto, Magaly Medina dijo que, efectivamente, no le alcanza el presupuesto pero que tampoco se haría novia de una narcotraficante para poder asumir esos gastos.

“Eso es cierto, no nos alcanza el presupuesto. No tengo para pagarle 20 mil dólares, ni 10 mil o 20 mil soles por una entrevista. No tenemos el presupuesto y no voy a salir a a hacer caja a la venida Arequipa, ni tampoco me voy a conseguir un novio narco para pagar el programa, no va con mis principios”, dijo Magaly Medina.

