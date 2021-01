SORPRESAS TE DA LA VIDA. En la entrevista que le dio Magaly Medina a Carlos Barraza sucedió un evento inesperado: Sheyla Rojas llamó al programa radial y pidió hablar con la conductora de Magaly TV La Firme.

Carlos Barraza y Magaly Medina se quedaron sorprendidos. “Tenemos una llamada telefónica, alguien quiere darte la bienvenida”, mencionó el locutor radial. Fue en ese momento que se escucha la voz de Sheyla Rojas.

“Alo, Magaly, cómo estás. Bienvenida a Radiomar, salsa de hoy, salsa de siempre”, fue lo que dijo Sheyla Rojas. “¿Sheyla Rojas es o es una imitadora?”, mencionó Magaly Medina, quien se encontraba profundamente asombrada por el intercambio con la ex figura televisiva.

Sheyla Rojas continuó y se animó hacerle una pregunta a Magaly Medina. “Me han comentado que eres super estricta con tu equipo”, fue lo que dijo la nueva figura de Radiomar. La conductora respondió que no soporta la flojera. “Yo soy super temperamental, soy muy exigente, a parte de ser la presentadora, soy la directora periodística. No soporto la flojera, me gusta que las cosas estén para ayer”, menciona.

Magaly Medina aprovechó la oportunidad para preguntarle a Sheyla Rojas cuando iba a visitar su programa. La locutora radial indicó que más adelante se reuniría con la conductora de televisión.

“Muchas gracias, Sheyla Rojas, yo espero que tu manager y mi productor se pongan de acuerdo y podamos tener un encuentro pronto. De verdad gracias por esa bienvenida, si bien es cierto hemos tenido amenazas de juicio, pero ella me da la bienvenida a su casa”, precisa la conductora de Magaly TV La Firme.

