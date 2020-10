MÁS URRACA QUE NUNCA. Magaly Medina leyó las críticas que escriben los usuarios de las redes sociales contra Sheyla Rojas. Lo hizo con la intención de demostrarle que su demanda contra Magaly TV La Firme la está perjudicando.

Magaly Medina indicó que sólo iba a leer los comentarios más leves. “Ella publica su comunicado y mira lo que le ponen, le dicen la vida en cuadritos a Sheyla, 5.000 comentarios habían, todos en contra de ella, por ahí debería ir sopesando si eso le conviene a su imagen o no”, menciona la conductora.

Uno de los comentarios que leyó criticaba que Sheyla Rojas le haya pedido apoyo a la ministra la mujer Rosario Sasieta en su demanda contra Magaly Medina. “La ministra tiene feminicidios que aclarar, tiene niños en desventaja económica, tiene poblaciones vulnerables que atender, tú no eres ni lo uno ni lo otro”, agrega.

Magaly Medina continúo leyendo los comentarios que critican a Sheyla Rojas. No leyó por supuesto los que sí apoyan a la ex figura televisiva. Finalmente, la Urraca indicó que la también ex chica reality debe escuchar a las redes sociales.

Magaly Medina habla sobre la labor del ministerio de la Mujer en el caso Sheyla Rojas