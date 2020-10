NO LA RETA, PERO LA PROVOCA. Magaly Medina le dedicó casi todo su programa de hoy a Sheyla Rojas. La ira de la conductora de Magaly TV La Firme se produjo tras la publicación de la segunda carta notarial que difundió la ex figura televisiva en sus redes sociales.

Magaly considera que no cometió ningún error al publicar los chats que mantuvo Sheyla Rojas con un amigo en un entorno privado. La conductora afirma que ella no dañó el honor de la ex figura televisiva porque “ella ya actuaba de una manera equivocada en sus redes sociales”.

“Imagínense, Fidelio, Moral, nosotros no le dijimos qué se vaya (...), que publiqué en sus redes a hombres tocándole el trasero, a ella en un estado no tan saludable en las fiestas que ella subía a sus redes sin que nadie la obligue, ella suponía que como figura mediática eso le convenía”, indica.

“Ella le saca el provecho a sus redes sociales, así vive, pero porque vino su mejor amigo y compartió parte de la vida como lo hizo Pedro Moral, ella dice vamos a desaparecerla de la tele, no, querida Sheyla, así no son las cosas, no te estoy retando, pero no tengo responsabilidad”, continúa.

Magaly Medina contra Sheyla Rojas