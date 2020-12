SE PRONUNCIA. Magaly Medina habló sobre la candidatura de Sigrid Bazán al congreso de la República por el partido Juntos por el Perú. La conductora indicó que la politóloga utilizó el medio televisivo para hacerse conocida.

Magaly Medina se refirió a la candidatura de Sigrid Bazán al Congreso de la República. “Utilizó la televisión para hacerse conocida y dejarla para hacer lo que siempre le interesó la política”, menciona la conductora.

La Urraca indicó que ahora sí Sigrid Bazán se ensucia los pies. “Ahora sí se está ensuciando los pies, ahora sí que hace política, ahora va a los barrios pobres algo que nunca hizo cuando era conductora de televisión en Latina”, agrega.

“El fin justifica los medios, no importa a quien se use, a quien se utilice, ella fue novia varios años del hijo del dueño de La República. Ahora que ya entró a la política de lleno ya no es más novia del chico Mohme Castro”, menciona Magaly sobre Sigrid.

