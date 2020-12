NO MERECE SU RESPETO. Magaly Medina expresó su indignación contra las declaraciones que hizo Sigrid Bazán acerca del acoso político del que afirma ser víctima. La conductora de televisión indicó que la candidata al Congreso se portó muy mal con ella cuando trabajaron juntas en Latina.

Magaly Medina calificó de arribista a Sigrid Bazán. “Ella hizo lo que hacían las bataclanas para llegar a tener programa de televisión. Utilizó al novio rico, vivió como rica, lindas fiestas, pero luego ahora se siente otra vez una mujer del pueblo”, menciona.

La conductora indicó que no iba a dejar de criticarla. " Si le molesta que le refresquemos la memoria, la estamos llamando arribista sí. Estamos diciendo que ella utilizó la televisión, utilizó a otros para llegar donde está”, agrega.

Magaly Medina continúa con sus críticas contra Sigrid Bazán y afirma que le dijo a Juliana Oxenford que se iba a quedar con su puesto. “Llegar y serruchar sin asco a sus compañeros. A mí no me reclames, le dijiste a Juliana Oxenford estoy esperando que me den el puesto de Magaly Medna en el noticiero de la mañana. Eres tan arribista”, indica.

