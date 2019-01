Silvia Cornejo sobre el bajo rating del programa de Magaly Medina: "Así es la televisión"

Silvia Cornejo dijo que los años de experiencia en conducción de Magaly Medina no le aseguran el éxito televisivo, pues el público elegirá lo que más le gusta.



Silvia, regresas al bloque de espectáculos de ‘América noticias, mediodía’...

Sí, estaré de lunes a viernes al mediodía y los sábados en la edición matutina del noticiero de América Televisión.



Vuelves después de muchos años, ¿cómo te sientes?

Estoy emocionada, las conversaciones han sido súper rápidas. Me avisaron hace unas semanas, conversamos y yo encantada de volver, porque mi hijo está grandecito, cumplió dos años así que ya puedo trabajar.



Magaly Medina también regresó a la televisión...

Sí, he visto el lanzamiento de su programa. Está bien, este 2019 ha venido con sorpresas.



Pero no le va tan bien en sintonía...

Es como todo programa nuevo, hasta que el público se enganche.



En su caso, está con menos de dos cifras, el viernes hizo 7.1 puntos.

A veces pasa eso, no puedes ingresar con un súper rating, pero poco a poco debes ir luchando, escalando. Ahora todo el mundo habla de farándula, de los chismes. Una tiene que lucharla... El televidente escogerá. Así seas una conductora de muchos años, tengas un contenido buenísimo, pero el público elige, manda. Así es la televisión.



