Magaly Medina no perdió el tiempo para criticar los coqueteos de Facundo González hacia Gisela Valcárcel. La ‘Urraca’ dejó en claro que le parece ridículo la actitud que la ‘Señito’ presenta cada sábado en ‘El gran show’.

“ Facundo es menor que Ethel. Se ve patético, miren ese coqueteo barato. Me ha recordado a la Gisela de años atrás, que hacía eso con frecuencia ”, expresó la periodista de espectáculos.

Además, dejó en claro que al ver ambos le desagrada: “Me escondo de la vergüenza ajena que me da. Una mujer de casi 60 años, ahora se comporta como una de 12 años, sigue con los disfuerzos de hace 20 años”, finalizó Medina.

Magaly sobre el coqueteo de Facundo hacia Gisela. VIDEO: ATV

Adolfo Aguilar ‘coquetea’ con Facundo González frente a Gisela Valcárcel

Durante la última gala del reality de baile, Adolfo Aguilar no dudó qué lanzar frases al chico reality, todo en presencia de la ‘Señito’. En ‘Amor y Fuego’ se evidenció que el jurado ‘gileó’ con Facundo González y hasta le pidió el mismo trato que con la conductora de TV.

“Yo no entiendo por qué a mí no me cargas, das vueltas y esas cosas (Gisela: ¡Cómo te va a cargar!) jajaja ¿no es el mismo trato para todos los conductores? (Gisela: nooo)”, expresó.

Luego de la presentación de Facundo González, Adolfo Aguilar no dudó en destacar el talento del argentino. “Eres un tipo encantador, un tipo que tiene mucho que dar como talento en general, tienes mucho que dar en el cine o el teatro, en lo que quieras”, agregó.

