Magaly Medina contó cómo fue su encuentro con Gisela Valcárcel. Ambas estuvieron en el mismo restaurante de comida italiana en San Isidro; pero no cruzaron palabra alguna. La ‘urraca’ contó que la conductora de espectáculos estaba con otras compañeras, entre ellas Janet Barboza y Melissa Paredes, y que salió por la puerta trasera del establecimiento.

“La ridícula de Gisela estaba en un restaurante donde casualmente yo también estaba. Parecía que era la primera vez que salía en mucho tiempo en almorzar. Hacía todo para su redes sociales. Todo el rato se la pasó hablando por su celular en lugar de estar hablando con sus amigas”, dijo.

Magaly Medina contó que ella estaba en el restaurante por una cuestión de negocios, pero que no se deslumbra por cada lugar al que va.

“Yo estaba en una mesa alejada, por una cuestión de negocios. Pero como yo salgo más a la calle. No ando deslumbrándome con cada lugar que voy. Lo que sí enfoco son lo que los chefs peruanos hacen, pero no estoy como loquita (tomando fotos a todo)”, agregó.

TROME - Magaly Medina habló sobre Gisela Valcárcel. (Magaly Tv. La firme)

Magaly Medina comentó que alguna de las acompañante de Gisela Valcárcel había llamado a las cámaras de Amor y Fuego, programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Parecía que nunca sale. Tanta alharaca cuando yo no sé quién llamó a Rodrigo González para que las vieran juntas. Pero ella no salió por la puerta delantera, salió por la puerta de atrás”, comentó.

Magaly Medina dijo que nunca se cruzó con Gisela Valcárcel en el restaurante, pero le avisaron que la rubia estaba allí.

“No me crucé con ella. No la vi. Estaba centrada en lo mío. Después cuando me fui al baño alguien me dijo que estaba al otro lado de sala. Pero la verdad, a mí no me va ni me viene quién está sentado allí. Yo estoy acostumbrada a moverme por todos lados sin llamar cámaras”, mencionó.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que salir por la puerta trasera de un restaurante no lo hace ni Jennifer Lopez.

“En un acto atorrante, en vez de salir por la puerta de adelante y haces todo un despliegue para que salgas por la puerta de atrás. Ni Jennifer Lopez huye de la prensa. Se queda paradita para que la fotografíen. Hay que enfrentar”, concluyó.