Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para aclarar que no tiene alguna obsesión con Giuliana Rengifo. La conductora indicó que ella y su producción ‘ampayaron’ a la cantante de cumbia con Paul Pineda por pedido de la aún esposa del notario, la fiscal Katherine Tapia.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” señaló que la cumbiambera es quien se refiera a ella y a su esposo Alfredo Zambrano en sus entrevistas.

“A mí esa persona me tiene sin cuidado. Más bien, creo que es ella la que tiene una obsesión conmigo o con alguien muy cercano a mí, como es mi esposo (Alfredo Zambrano). Mi marido y yo estamos en otra realidad, el mundo del espectáculo no lo es todo para mí”, señaló Medina.

“Ella dice ser decente, pero desliza cosas tan irresponsablemente y luego dice ‘ay están manchando mi honra’. ¿Y cuando manchan la mía? O sea, mi matrimonio no se merece ningún respeto y hay que sembrar dudas. Felizmente esas cosas no pasan en mi matrimonio”, añadió.

Finalmente, Medina dijo que Rengifo se refiera a ella y a su esposo por generar interés de la prensa nacional y así promocionar su música.

“Ella dale que dale, hay una obsesión. Yo me digo ‘¿acaso me odia?’ Para nada, yo me digo ‘pobrecita, está desesperada por fama y tiene que vender su disco’. Ya pues, se agarra de quien está encima y en el top”, concluyó.

